Graphic images of the harmful effects of smoking are displayed Thursday as a senior official from the Ministry of Health and Welfare announces cigarette packs sold in Korea will carry one of the 10 designated full-color images from today alongside warning texts about the adverse health effects of smoking. [YONHAP]보건복지부가 오늘부터 한국에서 판매되는 모든 담배제품의 담뱃갑에 흡연 폐해를 나타내는 경고그림 10가지 중 한 가지 그림이 경고문구와 함께 표기된다고 목요일 발표하고 있다. 브리핑룸에는 경고그림들이 전시돼 있다. [연합]