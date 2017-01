Islanders and tourists greet the first sunrise of 2017, bringing in the year of the rooster, at Seongsan Ilchulbong (Sunrise Peak), a Unesco World Heritage site located in Seongsan-eup, Seogwipo, in southern Jeju Island, on Sunday. [YONHAP]섬 주민들과 관광객들이 일요일 남부 제주 서귀포 성산읍에 위치한 유네스코 문화유산 등재지인성산일출봉에서 닭의 해인 2017년 새해 첫 일출을 맞이하고 있다. [연합]