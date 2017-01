Foreigners invited to Pyeongchang, Gangwon, learn snowboarding on a slope at the Alpensia Resort on Thursday. This year, Gangwon’s provincial government invited 170 foreigners whose countries do not have well-developed winter sports to visit. They included four young Syrian refugees. [YONHAP]강원도 평창으로 초대된 외국인들이 목요일 알펜시아 리조트의 경사지에서 스노보드를 배우고 있다. 강원도는 올해 겨울 스포츠가 발달하지 않은 국가 출신 외국인 170명을 초대했다. 이들 중에는 시리아 난민 청소년 4명도 포함됐다. [연합]