Thousands of tourists enjoy ice fishing on a frozen river in Hwacheon County, Gangwon, on Sunday. The Hwacheon Sancheoneo (Mountain Trout) Ice Festival kicked off on Saturday, with a recent cold spell freezing the water enough to host the ice fishing festival until Feb. 5. [YONHAP]관광객 수천명이 일요일 강원도 화천군 얼어붙은 강에서 얼음낚시를 즐기고 있다. 최근 강추위로 강이 충분히 얼어 얼음나라 화천산천어축제를 토요일 개막했고, 2월5일까지 축제가 열린다. [연합]