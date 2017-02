The organizers of the 2018 PyeongChang Winter Olympics on Thursday unveil the torch inspired by traditional Korean white porcelain and torchbearers’ uniform at a press conference before celebrations of the one-year countdown to the competition at Gangneung Hockey Centre in Gangneung, Gangwon. [YONHAP]2018 평창동계올림픽 조직위원회가 목요일 강원도 강릉 하키센터에서 열린 대회 개최 1년 전을 기념하는 언론설명회에서 한국의 전통 백자 모양을 본뜬 성화봉과 주자 유니폼을 공개하고 있다. [연합]