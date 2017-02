Photos released Monday in North Korea’s state-run newspaper Rodong Sinmun show the test-firing of the intermediate-range ballistic missile Pukguksong-2 Sunday morning, which the North touted as an “absolute success.” [RODONG SINMUN]북한 국영신문 노동신문이 월요일 보도한 사진들은 일요일 오전에 있었던 중거리 탄도미사일 북극성 2호의 발사 장면들을 보여준다. 북한은 탄도미사일 시험발사를 “절대적인 성공”이라고 자랑했다. [노동신문]