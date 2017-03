다음 상황의 우리말 대화를 영어로 말해 보세요.주디, 이 청첩장 봤어? 리사가 다음 달에 결혼을 하네.알아. 당신도 청첩장 받았어? 리사 결혼식 놓치고 싶지 않은데.하지만 우린 제주도에 갈 여유가 없잖아.그리고 결혼식이 주말이 아니라 금요일이네. 우리가 못 가면 실망할 거야.Judy, did you see this invitation? Lisa is getting married next month.I know. You got her invitation too? I hate to miss her wedding.But we can’t afford to fly to Jejudo.And the wedding is on Friday, not on the weekend.She’ll be disappointed if we can’t make it.핵심이 되는 구문과 표현을 문장 속에서 익혀 봅시다.나 다음 주에 결혼해.제인이 12월에 결혼해.내 남동생은 5년 전에 결혼했어.I’m getting married next week.Jane is getting married in December.My brother got married five years ago.난 그거 하기 싫어.난 그렇게 일찍 나가기 싫어.나 너한테 이 말을 하기 싫다.I hate to do that.I hate to leave so early.I hate to say this to you.난 차를 살 여유가 없어.우린 휴가를 갈 형편이 못 돼.우린 더 큰 아파트로 이사를 갈 여유가 없어.I can’t afford to buy a car.We can’t afford to go on vacation.We can’t afford to move to a bigger apartment.앞서 배운 표현 중에서 골라, 다르게 표현해 보세요.우리가 결혼식에 못 가면 그녀가 실망할 거라고 말할 때She’ll be disappointed if we can’t make it.= She’ll be disappointed if we don’t attend the wedding.= She’ll be disappointed if we don’t show up.우리가 (~에) 못 가면 그녀가 실망할 거야.She’ll be disappointed if we can’t make it.= She’ll be disappointed if we don’t attend ~.= She’ll be disappointed if we don’t show up."저는 생선가스 주세요."음식 메뉴 중에 생선가스, 돈가스, 히레가스와 같은 것들이 있는데요. 이런 이름에 들어 있는 ‘가스’는 cutlet이라는 영어 단어를 일본식으로 발음한 것입니다. 그리고 돼지고기 안심으로 만든 히레가스의 ‘히레’는 영어의 fillet을 가리키는 것으로, 돼지고기 안심을 생선포를 뜨듯이 저몄다고 해서 붙인 말입니다. 이 음식들을 영어로 바꾸면 ‘생선가스’는 fish cutlet, ‘돈가스’는 pork cutlet이라고 하면 됩니다. 따라서 "저는 생선가스 주세요."는 "I’ll have fish cutlet."이라고 하면 되겠죠.쟤네들 사귀는 사이야.You know what? They’re an item.Really?있잖아? 쟤네들 사귀는 사이야.정말?They’re an item.같은 대학이나 같은 과를 다니는 남녀 학생이 사귀는 사이일 때 우리가 흔히 "CC(캠퍼스 커플)야."라고 하는데요. 영어로는 They’re an item.이라고 하는 것이 맞습니다. 둘이 연인 사이라든가, 사귀는 사이라든가 할 때 모두 They’re an item.이라고 합니다.