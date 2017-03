A military helicopter landed on Lotte Skyhill golf course in Seongju County, North Gyeongsang, on Tuesday. The Ministry of National Defense signed a land-swap deal with Lotte Group on Tuesday, paving the way for the installation of the Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) missile defense system this year. [GONG JEONG-SIK]화요일 경북 성주군 롯데 스카이힐 성주골프장에 군 헬기가 착륙했다. 국방부는 화요일 롯데그룹과 용지 교환 계약을 체결해 올해 사드 배치 작업을 시작했다. [공정식 기자]