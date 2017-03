(메리는 강아지이다.)주디, 우리 집에 고구마칩 더 있어?아니, 어젯밤에 다 먹었잖아. 잠깐만! 고구마칩을 메리한테 주고 있는 거야?응. 봐? 좋아하잖아.아, 닉, 지금 메리를 버릇없게 만들고 있잖아. 메리한테 그런 간식을 먹이면 안 돼.미안해, 주디. 다시는 안 그럴게.(Mary is a dog.)Judy, do we have more sweet potato chips at home?No, we ate them up last night. Wait! Are you giving the chips to Mary?Yes. See? She likes them.Oh Nick, you’re spoiling her. She’s not allowed to eat those kinds of snacks.Sorry, Judy. I’ll never do it again.우리 우유 더 있어?우리 먹을 게 더 있나?우리 할 일이 더 있어?Do we have more milk?Do we have more food to eat?Do we have more work to do?당신은 아이를 망치고 있어요.그녀를 버릇없게 만들지 마.저는 아들을 버릇없게 만들지 않으려고 노력해요.You’re spoiling your kid.Stop spoiling her.I try not to spoil my son.저는 단걸 먹으면 안 돼요.개는 초콜릿을 먹으면 안 됩니다.우리는 탄산음료를 마시면 안 돼요.I’m not allowed to eat sweets.Dogs are not allowed to eat chocolate.We’re not allowed to drink soda.이런 간식들을 먹으면 안 된다고 말할 때She’s not allowed to eat those kinds of snacks.= We should not give her those kinds of snacks.= We should not allow her to eat those kinds of snacks.~에게 …를 먹게 하면 안 돼., 주면 안 돼.~ is not allowed to eat ...= We should not give ~ ...= We should not allow ~ to eat ..."내 와이셔츠 어디 있지?"그냥 편하게 입는 셔츠 말고, 회사 갈 때 혹은 업무상 미팅이 있을 때 입는 ‘정장 셔츠’를 우리는 꽤 오랫동안 ‘와이셔츠’라고 부르고 있습니다. 모양이 Y자처럼 생겼다고 해서 일본에서 부르는 말을 그대로 쓰는 것입니다. 영어로 이 옷을 가리키는 말은 dress shirt이죠. "내 와이셔츠 어디 있지?"는 영어로 "Where is my dress shirt?"라고 하시면 됩니다.고맙긴 한데, 됐어.Please have a seat.Thanks, but no thanks.앉아.고맙긴 한데, 됐어.Thanks, but no thanks.아주 친한 사이에서 장난스럽게 혹은 가볍게 할 수 있는 말입니다. 우리말로는 ‘고맙지만, 됐어.’ 정도의 느낌입니다. 예의를 갖춰야 하거나 아주 친하지 않은 사이에서 이 말을 했을 때는 무례하게 들릴 수도 있으니 주의하세요.