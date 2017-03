The court of Gyeongbok Palace in central Seoul is tranquil on Thursday as fewer Chinese tourists come to Korea since Beijing’s ban on tour group in retaliation for the deployment of a U.S. antimissile defense system. [YONHAP]중국정부가 사드 배치에 대한 보복으로 한국으로 가는 단체관광을 금지시킨 이후 한국으로 오는 중국 관광객이 급격하게 줄어 서울 도심 경복궁이 목요일 한산하다. [연합]