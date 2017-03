(얼마 전에 폴라가 제이크의 사무실로 이사를 왔다.)제이크, 네 호치키스 좀 빌릴 수 있을까?그럼. 여기 어디 있었는데… 아, 여기 있다.고마워. 나 구멍 뚫는 펀치도 필요한데. 있니?있었는데, 고장 났어.괜찮아. 어쨌든 고마워.생각해 보니까, 보관함에 펀치가 더 있을 거야. 내가 갖다 줄게.(Paula just moved in to Jake’s office.)Jake, can I borrow your stapler?Sure. It was around here... ah, here it is.Thanks a lot. I also need a hole puncher. Do you have one?I used to, but it broke.That’s okay. Thank you anyway.Come to think of it, there should be some extra hole punchers in the cabinet. I’ll get one for you.노트북 좀 빌릴 수 있을까요?펜 좀 빌릴 수 있을까?지우개 좀 빌릴 수 있을까?Can I borrow your laptop?Can I borrow your pen?Can I borrow your eraser?전화기가 고장 났어.내 TV가 고장 났네.내 에어컨이 고장 났어.My phone broke.My TV broke.My air conditioner broke.냉장고에 먹을 게 좀 있을 거야.책장 맨 아래 칸에 좋은 소설책이 좀 있을 거야.저 바구니에 과일이 좀 있을 거야.There should be some food in the fridge.There should be some good novels on the bottom bookshelf.There should be some fruit in that basket.여분의 펀치가 더 있을 거라고 말할 때There should be some extra hole punchers around here.There must be some extra hole punchers in our office.There will be some extra hole punchers in the storage closet.└ ~가 더 있을 텐데.There should be some extra ~.= There must be some extra ~.= There will be some extra ~."아파트에 살다가 지금은 단독 주택에 살아요."우리가 쓰는 외래어 중 상당 부분이 일본어에서 온 줄임말입니다. 그 중의 하나가 아파트인데요. 영어로는 이렇게 줄여서 쓰지 않고, apartment라고 해야 합니다. 그럼, ‘단독 주택’은 뭐라고 말할까요? ‘맨션’이나 ‘빌라’라는 영어를 쓰면 어마어마한 저택, 고급 주택을 떠올리게 되니까 ‘단독 주택’은 그냥 house라고 하시면 됩니다. 가령, "아파트에 살다가 지금은 단독 주택에 살아요."는 "I used to live in an apartment but I live in a house now."라고 해 보세요.네 탓이 아니야.Oh, I should’ve done it better.Come on. You’re not to blame.아, 내가 더 잘했어야 했는데.그러지 마. 네 탓이 아니야.You’re not to blame.어떤 일이 잘못되거나 안 좋은 일이 일어났을 때 ‘누구 탓이 아니다’라고 말하는 경우가 있지요. 이때 blame을 넣어서 표현할 수 있습니다. blame은 ‘~를 탓하다’라는 뜻인데요. 같은 의미로 It’s not your fault., It’s not his fault.라고도 말할 수 있습니다.