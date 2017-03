아이코, 허리가 또 아프네.어쩌다 다쳤어요?모르겠어요. 평소와 다른 걸 한 건 없는데요.척추 지압사한테 가 보는 게 어때요? 아니면 그냥 안마라도 받아 보든가요.네, 그래야겠네요.저 그릇들 치우려던 참이었어요? 여보, 내가 할게요.Dang, my back hurts again.How did you hurt it?I don’t know. I didn’t do anything out of the ordinary.Why don’t you go see a chiropractor? Or you could just get a massage.Yeah, perhaps I should.Were you about to clear those dishes? Let me do that, honey.어쩌다 손을 다쳤니?어쩌다가 다리를 다친 거야?어쩌다가 발을 다쳤어?How did you hurt your hand?How did you hurt your leg?How did you hurt your foot?이상한 행동 하지 마.너 뭐 특이한 행동을 한 거니?난 보통 특이한 짓은 안 해.Don’t do anything out of the ordinary.Did you do anything out of the ordinary?I usually don’t do anything out of the ordinary.너 나한테 전화하려던 참이었니?우리 회사에 오려고 했던 거야?그 사람한테 사실대로 말하려고 그랬어?Were you about to call me?Were you about to visit my office?Were you about to tell him the truth?평소와 다르거나 과도한 행동을 하지 않았다고 할 때I didn’t do anything out of the ordinary.I didn’t do anything unusual.I didn’t do anything extreme.I didn’t do anything dangerous.특이한 일, 심하거나 위험한 행동anything out of the ordinary= anything unusual= anything extreme= anything dangerous"나 파마해야 할 것 같아."‘파마’는 영어 단어 permanent에서 온 말입니다. 이 단어의 일부분만 따온 건데요. 영어로는 perm이라고 하는 게 맞습니다. ‘파마하다’는 get a perm이라고 하면 되지요. "나 파마해야 할 것 같아."라는 말은 "I think I have to get a perm." 혹은 "I think I need to get a perm."과 같이 말해 보세요.간단히 말해서So what should we do now?Well, in a nutshell, we have to do it again from the beginning.그럼 우리 이제 어떻게 해야 해요?글쎄, 간단히 말해서, 처음부터 다시 해야지 뭐.in a nutshell‘간단히 말해서’라는 의미로 in a nutshell이라는 표현을 쓸 수 있습니다. 자세히 설명하자면 길어지니까, 간단하게 요점만을 땅콩 껍질 안에 넣어서 알려 준다는 식으로 기억해 보세요. in a nutshell을 덩어리로 기억해 두고, in the nutshell 다음에 알려 주고자 하는 요점을 얘기하면 됩니다.