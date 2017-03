After 22 hours of questioning in the Seoul Central District Prosecutors’ Office, former President Park Geun-hye heads back to her house Wednesday morning. [YONHAP]박근혜 전 대통령이 서울중앙지검에서 22시간 동안 조사를 받은 뒤 수요일 오전 귀가하고 있다. [연합]