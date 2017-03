요즘 나 스트레스가 엄청 심해.그래, 너 우울해한다는 거 알고 있었어.학교 공부에도 집중을 못해.뭐 괴로운 일이라도 있니?지난주에 여자 친구랑 헤어졌어. 극복을 못하겠어.그렇구나. 이해는 되는데 그래도 이겨 내야지. 이제 그만 정리하고 잊어.I’ve been so stressed lately.Yeah, I noticed you’ve been down.I can’t even focus on my schoolwork.What is bothering you?I broke up with my girlfriend last week. I can’t get over it.I see. I feel for you but you have to get over it. It’s time to move on.너 머리 색깔 바꿨더라.걔네들 크게 싸웠다는 거 알았어.네가 결혼 반지를 안 끼고 있다는 걸 눈치챘지.I noticed you changed your hair color.I noticed they had a falling out.I noticed you’re not wearing a wedding ring.나 최근에 그 사람이랑 헤어졌어.너 왜 그녀랑 헤어진 거야?그것 때문에 미나랑 헤어져야 했어.I broke up with him recently.Why did you break up with her?I had to break up with Mina because of that.그걸 이겨 내기가 힘들다.넌 이겨 내야 해.네가 그걸 이겨 내려면 내가 뭘 도와줄 수 있을까?It’s hard to get over it.You should get over it.What can I do to help you get over it?여자 친구랑 헤어졌다고 말할 때I broke up with my girlfriend.My girlfriend left me.We broke up.~와 헤어졌어, 우리 헤어졌어.I broke up with my ~.= My ~ left me.= We broke up."오늘은 바바리 코트 입고 갈래."비가 오거나 날씨가 흐리면 몸을 따뜻하게 하고 분위기도 내 주는 소위 ‘바바리 코트’를 입고 싶어지죠. ‘바바리 코트’의 ‘바바리’는 여러분이 아시는 그 브랜드 이름입니다. 영어로 이런 옷은 trench coat라고 부르는 게 맞습니다. "오늘은 바바리 코트 입을래."는 "I’m going to wear a trench coat today."라고 해 보세요.비용을 줄이다, 비용을 절감하다Oh, we spent too much this month.I’m afraid we should find a way to cut corners.아, 이번 달에 우리 돈을 너무 많이 썼어.아무래도 경비를 줄일 방법을 찾아야겠네.cut corners‘경비를 줄이다’라는 의미의 표현 중에서 많이 쓰이는 것으로 cut corners가 있습니다. ‘돈이나 들어가는 경비를 줄이다’라는 뜻인데요, 불필요한 것들을 모두 귀퉁이를 자르듯이 없앤다고 기억하시면 쉽게 떠올릴 수 있을 겁니다.