Koh Dong-jin, president of the Mobile Communications Business at Samsung Electronics, demonstrates the Galaxy S8 and S8+ at a launch event in New York on Wednesday. [YONHAP]삼성전자 무선사업부 고동진 사장이 수요일 뉴욕에서 열린 삼성 갤럭시 S8, S8+ 공개 행사에서 새 모델에 대해 설명하고 있다. [연합]