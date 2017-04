Oh, you just passed it. 아, 방금 지나치셨네요.

(한 여행자가 다가와서 묻는다.)실례지만, 영어 하시나요?네, 조금요.아, 잘됐네요. 영어 하시는 분을 찾을 수가 없었어요. 이 식당을 찾고 있는데요. 이게 어디 있는 건지 아시나요?어디 봅시다. 아, 방금 지나치셨네요. 저쪽 뒤에 있어요, 약국 바로 옆에요.정말 감사합니다!(A traveler approaches and asks.)Excuse me, do you speak English?Yes, a little.