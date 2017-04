나 숨차.너 또 여기 자전거 타고 왔어?응, 그랬어. 난 학교 오면서 운동하는 게 너무 좋아.차량들 틈에서 타는 게 위험하지 않아?자전거 전용 도로가 없을 땐, 그렇지. 근데 난 천천히, 안전하게 타려고 해.그렇구나. 자, 여기, 물 좀 마시고 숨 좀 돌려.I’m out of breath.You rode your bicycle here again?Yeah, I did. I love getting exercise while coming to school.Isn’t it dangerous to ride in traffic?When there are no bike lanes, yes. But I try to ride slowly and safely.I see. Hey, here, drink some water and catch your breath.너 숨차 보여.여기까지 뛰어왔더니 숨이 차네.나 지금 숨이 차니까, 우리 이따가 얘기하자.You look like you’re out of breath.I’m out of breath because I ran here.I’m out of breath right now, so let’s talk about it later.너무 빨리 운전하는 거 위험하지 않니?바다에서 수영하는 거 위험하지 않아?저 담장 위에 앉는 거 위험하지 않아?Isn’t it dangerous to drive too fast?Isn’t it dangerous to swim in the ocean?Isn’t it dangerous to sit on that fence?진정하고 숨 좀 돌려.우선 숨 좀 돌릴게.앉아서 숨 좀 돌려.Take it easy and catch your breath.Let me catch my breath first.Sit down and catch your breath.차량들 틈에서 타는 게 위험하지 않은지 물을 때Isn’t it dangerous to ride in traffic?= It’s dangerous to ride in traffic.= I think it’s dangerous to ride in traffic.~하는 거 위험하지 않아?, ~하는 건 위험해.Isn’t it dangerous to ~?= It’s dangerous to ~.= I think it’s dangerous to ~."너 디카 새로 샀어?"소비 기준은 사람마다 다 다를 겁니다. 만약 사진을 좋아하신다면 디카, 즉 디지털 카메라가 새로 나올 때마다 어떻게든 갖고 싶다는 생각이 들겠죠? 어떤 사람이 새로운 디지털 카메라를 산 것 같으면 물어보세요. "너 디카 새로 샀어?", "Did you get a new digital camera?" 혹은 "Did you buy a new digital camera?"라고요.그분 참 소탈하셔.What’s he like?He’s down to earth.그분 어떤 분이셔?소탈하시지.He’s down to earth.사람이 지위나 명성에 비해 소탈하고 털털하다고 할 때 쓸 수 있는 좋은 표현이 down to earth입니다. 어떤 사람을 ‘소탈하고 털털하다, 소박하다’고 말하고 싶을 때 <~ is down to earth.>라고 하면 됩니다.