주디, 우리 오늘 저녁에는 이 남은 프라이드치킨을 먹자.좋아. (먹으면서) 와! 정말 바삭하고 맛이 있네. 근데 살이 찌고 있는 기분이야.당신 몸매 좀 보라고! 아주 날씬해. 게다가, 당신은 살도 잘 빼잖아.그게 보이는 것처럼 그렇게 쉽지가 않아. 근데 말이야, 이 프라이드치킨 어디서 샀어? 맛이 끝내주네!Judy, let’s eat this leftover fried chicken tonight.Sounds good. (while eating) Wow! It’s so crispy and yummy. I feel like I’m gaining weight though.Look at you! You are so skinny. Plus, you’re good at losing weight.It’s not as easy as it looks. Anyway, where did you get this fried chicken? It’s amazing!이 감자칩 바삭하네.이게 어쩜 이렇게 바삭거릴 수가 있지?난 바삭바삭한 간식을 먹는 거 좋아해.These potato chips are crispy.How can they be so crispy?I like eating crispy snacks.나 살이 빠지는 것 같아.내가 더 똑똑해지는 것 같아.내가 실수를 하고 있는 것 같다.I feel like I’m losing weight.I feel like I’m getting smarter.I feel like I’m making a mistake.네 생각만큼 쉽지가 않아.이전 것처럼 쉽지가 않아.네가 생각하는 것만큼 쉽지가 않아.It’s not as easy as you think.It’s not as easy as the last one.It’s not as easy as you may think.살이 찌는 것 같다고 말할 때I feel like I’m gaining weight.= I’m afraid I’m gaining weight.= What if I gain weight?살이 찌는 것 같아, 살이 찌면 어떡하지?I feel like I’m gaining weight.= I’m afraid I’m gaining weight.= What if I gain weight?"네 컬러링 아주 좋더라."우리가 쓰는 말 가운데 정말 많은 외래어가 있습니다. 그런데 그 중 대다수가 실제 영어로 쓰는 말들이 아닙니다. 통화 대기 음악이나 소리를 가리키는 ‘컬러링’도 그 중 하나인데요. 영어로는 ringback tone이라고 합니다. "네 컬러링 아주 좋더라."는 "I really like your ringback tone."이라고 하세요.아직 갈 길이 멀어요.You did a good job!Thank you, but I have a long way to go.잘했어!감사합니다, 하지만 아직 갈 길이 멀어요.I have a long way to go.아직 배울 게 많다거나 해야 할 일이 많을 때 우리말로도 이렇게 표현하죠. 아직 갈 길이 멀다고요. 이 말을 영어로 옮기면 I have a long way to go.가 됩니다.