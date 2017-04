Reporters on Tuesday are invited to take a preview of Seoullo 7017, an overpass near Seoul Station that is being refurbished into a walkway park, which will open to the public on May 20.[YONHAP]화요일 언론공개 행사에서 기자들이 ‘서울로 7017’을 미리 둘러보고 있다. 서울로 7017은 걷기 공원으로 개조된 서울역 인근 고가도로의 새 이름이며 5월20일 개장할 예정이다.[연합]