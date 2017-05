라고 하면 ‘~에 대해서 부끄러워하다’라는 뜻인데, 이 문장에서는 nothing에 대해서 부끄러워한다는 것이니, 그건 전혀 부끄러워할 일이 아니라는 말입니다.











수지야, 너 트레이시 봤어?아마 다니엘이랑 데이트하고 있을 거야.트레이시가 다니엘이랑 데이트를 한다고?응, 걔네들 꽤 오래 사귀고 있어.아, 이런! 난 그냥 친구인 줄 알았는데.잠깐만. 너 트레이시한테 관심 있는 거야?응, 사귀자고 할 참이었는데.글쎄, 그러지 않는 게 좋겠다.Susie, have you seen Tracy around?She’s probably on a date with Daniel.She’s dating Daniel?Yes, they’ve been going out for a while.Oh, no! I thought they were just friends.Wait. Are you interested in Tracy?Yes, I was about to ask her out.Well, you’d better not.너 개리랑 데이트하니?나 남자 친구랑 데이트했어.그 애, 남자 친구랑 데이트하고 있을걸.Are you on a date with Gary?I went on a date with my boyfriend.I think she is on a date with her boyfriend.나 당분간 여기 있을 거야.여기 좀 있어 줘.우린 한동안 얘기를 나눴어.I’ll stay here for a while.Please stay here for a while.We talked to each other for a while.너 지금 출발하는 게 좋겠다.너 지하철 타는 게 좋겠어.그에게 사실대로 말하지 않는 게 좋겠다.You’d better leave now.You’d better take the subway.You’d better not tell him the truth.그러지 않는 게 좋겠다고 말할 때You’d better not.= You shouldn’t do that.= I wouldn’t if I were you.안 그러는 게 좋겠다.You’d better not.= You shouldn’t do that.= I wouldn’t if I were you.저는 투잡을 합니다.한 가지 직업만 가진 게 아니라, 두 가지 혹은 그 이상의 일을 하는 사람을 가리켜 ‘투잡족’이라고 하는데요. 영어로는 go plural 혹은 wear two hats라고 표현합니다.‘전 두 가지 일을 해요.’는 I go plural. 혹은 I’m wearing two hats.라고 하는 거죠.부끄러워할 일이 아니야.I feel terrible, Mom.Cheer up. It’s nothing to be ashamed of.기분이 너무 안 좋아요, 엄마.기운 내렴. 부끄러워할 일이 아니야.It’s nothing to be ashamed of.어떤 일로 부끄러워하는 사람에게 부끄러워할 일이 아니라고 위로해 줄 때 이 문장을 써 보세요. It’s nothing to be ashamed of.라고요.