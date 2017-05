Participants in a mass rally to mark International Labor Day march toward Gwanghwamun, central Seoul, Monday calling for higher minimum wages, reform to the non-regular workers system and a guarantee of workers’ rights to participate in labor unions. Tens of thousands of people took part in similar Labor Day rallies nationwide.[YONHAP]월요일 세계 노동절 대회 참가자들이 최저임금 인상, 비정규직 제도 개혁, 노동권 보장 등을 요구하며 서울 광화문 방면으로 거리행진을 하고 있다. 전국 곳곳에서 열린 노동절 행사에 수 만 명이 참석했다.[연합]