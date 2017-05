좋은 아침이야. 커피 좀 마실래?응, 고마워.아침은 뭐 먹고 싶어? 우유랑 시리얼? 아니면 밥이랑 국?난 아무것도 먹고 싶지가 않네, 고마워. 입맛이 없어.그럼 단백질 셰이크라도 마시지 그래?그거 좋다. 그 다음에 운동하러 가야겠다.(Mary is a dog.)Good morning. Care for some coffee?Yes, thank you.What do you want for breakfast? Cereal with milk? Or rice and soup?I don’t feel like eating anything, thank you. I don’t have an appetite.Then why don’t you drink a protein shake?That sounds good. And then I’ll go exercise.차 좀 마실래?허브티 좀 마실래?아이스커피 마실래?Care for some tea?Care for some herb tea?Care for some iced coffee?난 콜라 마시고 싶지 않은데.난 밖에 나가고 싶지 않아.난 지금 자고 싶지 않아.I don’t feel like drinking coke.I don’t feel like going outside.I don’t feel like going to bed now.식욕이 떨어졌어.이게 네 입맛을 돋워 줄 거야.쇠고기 구이 냄새를 맡으니 식욕이 오르더라.I lost my appetite.This will increase your appetite.The smell of roast beef increased my appetite.커피를 마시고 싶은지 물을 때Care for some coffee?= Do you want a cup of coffee?= Do you want some coffee?~ 먹을래?, ~ 마실래?Care for some ~?= Do you want a cup of ~?= Do you want some ~?아이쇼핑이라도 좀 하자.뭔가 살 만한 여유는 없지만 쇼핑은 하고 싶을 때, 혹은 뭐가 좋을까 봐 두는 쇼핑, 즉 눈으로만 물건을 구경하는 것을 우리는 ‘아이쇼핑’이라고 하는데요. 올바른 영어 표현은 window shopping입니다. ‘아이쇼핑 하러 가자.’는 Let’s go window shopping. 이라고 해 보세요.겁먹지 마.Oh I’m so worried. I don’t think I can do this.Don’t get cold feet. You can do it!아, 너무 걱정된다. 내가 이걸 할 수 있을지 모르겠어.겁먹지 마. 넌 할 수 있어!Don’t get cold feet.큰 시험이나 면접에 들어갈 때도 떨리고, 중요한 발표를 앞두고도 긴장하게 돼죠. 이렇게 떨릴 때 get cold feet라는 표현을 씁니다. 어떤 상황에서든 떨리고 긴장할 때 격려할 수 있는 말이 Don’t get cold feet.입니다.