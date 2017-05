(전화로)죄송합니다만, 이건 제가 잘 모르겠네요. 저희 과장님께 여쭤 볼게요. 잠시만 기다려 주시겠습니까? 끊지 마세요.알겠어요. 그렇게 하세요.여보세요? 기다려 주셔서 감사합니다. 저희 과장님이 그 내용을 알고 계셔서요. 과장님이 다시 전화를 드려도 괜찮을까요?그럼요. 도와주셔서 고맙습니다.(on the phone)I’m sorry, but I’m not sure about this one. Let me ask my manager. Can you hold on a minute? Don’t hang up.Sure. Go ahead.Hello? Thank you for waiting. My manager has that information. So will it be okay if she calls you back?No problem. Thank you for your help.그게 가능할지 모르겠어요.이유가 뭔지 잘 모르겠어요.품질에 대해서는 잘 모르겠네요.I’m not sure if that’s possible.I’m not sure what the reason is.I’m not sure about the quality.잠깐만 기다려 주세요.잠깐만 기다려 주실래요?잠시만 기다려 주세요, 금방 올게요.Please hold on a minute.Can you please hold on a minute?Hold on a minute and I’ll be right back.제 차를 여기 세워도 될까요?스케줄을 바꿔도 괜찮을까요?결과를 나중에 알려 드려도 되겠습니까?Will it be okay if I park my car here?Will it be okay if I change the schedule?Will it be okay if we let you know the results later?그분이 다시 전화하셔도 되겠냐고 물을 때Will it be okay if she calls you back?= Can you wait until she calls you back?= Do you mind if she calls you back?~해도 될까요?Will it be okay if ~?= Can you wait until ~?= Do you mind if ~?난 저 탤런트가 참 좋더라.같은 배우라도, 텔레비전에 나오는 배우는 ‘탤런트’라고 하고 영화나 연극을 하는 배우는 ‘배우’라고 흔히 부르고 있죠? 물론, 연기하는 사람들을 통틀어 ‘연기자’ 또는 ‘배우’라고 하기도 하지만요. 영어로는 actor, actress라고 부릅니다. 탤런트, 즉 영어로 talent는 ‘재능’이라는 뜻입니다.Do you agree with me?Yes. You hit the nail on the head.내 말에 동의해?응. 네가 정곡을 찔렀네.You hit the nail on the head.어떤 말이 ‘정곡을 찔렀다’는 것은 마치 못을 박을 때 못의 한가운데를 탁 때리는 것에 비유할 수 있겠죠. 그래서 ‘정곡을 찔렀다’라고 할 때 hit the nail on the head라고 합니다. 물론 여기서 head는 못의 머리를 가리키죠.