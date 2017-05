President Moon Jae-in and dignitaries stand and sing “March for the Beloved,” an anthem of the democratization movement, during the 37th anniversary of the May 18 Gwangju Democratization Movement held at the May 18 National Cemetery in Gwangju on Thursday.[YONHAP]문재인 대통령과 여·야 지도부 등 참석자들이 목요일 오전 광주 국립 5·18 민주묘지에서 열린 제37주년 5·18 민주화운동 기념식에서 ‘님을 위한 행진곡'을 함께 부르고 있다.[연합]