닉, 당신 친구 잭, 아직도 싱글이야?응, 누군가를 계속 찾고는 있는데….내가 데이트를 주선해 주면 어떨까? 내 고등학교 친구 레이첼, 기억해?응, 물론이지. 그러니까 당신이 중매를 서겠다는 거야?응. 믿지 않겠지만, 내가 성공률이 높거든. 벌써부터 기대가 되네.Nick, is your friend Jack still single?Yes, he’s been looking for someone, but...Why don’t I set up a date for him? Do you remember my high school friend Rachel?Yes, of course. So you want to be a matchmaker?Yeah. Believe it or not, I have a high success rate. I’m thrilled already.아직도 싱글이니?우리 삼촌은 아직 혼자셔.네가 아직도 싱글이라니 놀랍다.Are you still single?My uncle is still single.It’s unbelievable that you’re still single.내가 너 데이트 주선해 줄게.네가 나를 위해서 데이트를 주선한 거야?그 사람에게 데이트를 주선해 준 사람이 너였어?I’ll set up a date for you.Did you set up a date for me?Was it you who set up a date for him?아, 기분이 짜릿해.벌써부터 기대가 돼.그 말 들으니까 기분이 아주 좋아.Oh, I’m thrilled.I’m thrilled already.I am thrilled to hear that.내가 그 사람에게 데이트를 주선해 주겠다고 말할 때Why don’t I set up a date for him?= Why don’t I fix him up with a girl?내가 ~에게 데이트를 주선해 볼까?Why don’t I set up a date for ~?= Why don’t I fix ~ up with a girl[guy]?와, 스프링쿨러가 시원하게 돌아가네!식물이 잘 자라게 하기 위해서 농지나 잔디밭에 자동 살수 장치를 설치하곤 하는데요. 이걸 우리는 ‘스프링클러’라고 하는데, 흔히들 ‘스프링쿨러’라고 얘기시더라고요. 발음은 스프링클러이고, 영어로는 sprinkler라고 씁니다. 이제 ‘스프링클러’라고 불러 주세요.전혀 모르겠는데.So you know what I mean?No. Beats me.그러니까 내 말이 무슨 말인지 알겠어?아니. 전혀 모르겠는데.Beats me.‘전혀 모르겠다’고 말할 때 I don’t know. 말고도 Beats me.라는 표현이 있습니다. 잘못하면 beats의 -s를 빼고 말하는 실수를 저지를 수 있으니까 -s를 꼭 붙여 Beats me.라고 하시기 바랍니다.