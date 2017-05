Korea becomes first team to enter the round of 16 한국, U-20 월드컵 16강 진출

Lee Seung-woo celebrates after scoring Korea’s first goal during U-20 FIFA World Cup Group A match against Argentina at Jeonju World Cup Stadium in North Jeolla on Tuesday. With the final score of 2-1, Korea advanced to the round of 16.[YONHAP]화요일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 U-20 FIFA 월드컵 A조 한국과 아르헨티나의 경기에서 이승우가 선제골을 넣고 자축하고 있다. 2대1로 아르헨티나를 이기고 한국은 16강 진출을 확정했다.[연합]