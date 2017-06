다니엘, 우리 오늘 오후에 배드민턴 치자. 나 요즘 배드민턴에 푹 빠져 있거든.진짜 재밌겠다. 라켓이랑 공 가져왔어?응. 메리랑 잭도 같이 할 거야. 괜찮아?그럼. 복식으로 칠 수 있겠다. 지는 팀이 저녁 사는 거야.야, 우리 다 학생이잖아. 그냥 나눠서 내자.Daniel, let’s play badminton this afternoon. I’m really into badminton these days.Sounds like a lot of fun. Did you bring rackets and a shuttlecock?Yes. Mary and Jack will join us. Is that okay?Sure. We can play doubles. The team who loses is going to buy dinner.Hey, we are all students. Let’s just split the bill.신분증 가져왔니?내 모자 가져왔어?도시락 가져왔어?Did you bring your ID?Did you bring my hat?Did you bring a lunchbox?우리 복식 경기하자.우리 복식 경기 하는 게 어때?복식으로 경기해서 우리가 이겼어.Let’s play doubles.How about we play doubles?We played doubles and won the game.너희는 보통 각자 내니?우리 나눠서 내면 돼.나눠서 내는 게 좋겠다.Do you usually split the bill?We can split the bill.We should split the bill.계산을 나눠서 하자고 말할 때Let’s just split the bill.= Let’s just go Dutch.= Let’s just go fifty-fifty.(비용을) 나눠서 내다, 각자 부담하다split the bill= go Dutch= go fifty-fifty운동 경기에서 천재지변이나 큰 점수 차 등으로 심판의 재량에 의해 경기 종료를 선언하는 게임을 ‘콜드 게임’이라고 부르는데요. 이걸 많은 분들이 cold game이라고 생각하시고, 실제로 우리나라의 국제 경기에서 cold game이라고 표기해서 망신을 당한 일도 있었습니다. ‘콜드게임’은 영어로 called game입니다.Are you a good singer?Not at all. I’m tone-deaf.노래 잘하세요?전혀요. 저 음치예요.I’m tone-deaf.노래를 못하는 사람들의 특징은 음정을 못 맞추고 박자 역시 못 따라가는 것이겠죠? 노래를 못한다고 할 때 I’m not a good singer.라고 할 수도 있겠지만, ‘난 음치야.’라는 말로 I’m tone-deaf.라는 표현도 많이 씁니다.