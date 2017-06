엄마, 우리 카멜레온 키워도 돼요?뭐라고? 카멜레온? 왜 그걸 키우고 싶은데?제가 키우겠다면 토니가 한 마리 준대요. 커다란 도마뱀 같이 생겼어요.심각하게 생각을 해 봐야겠구나, 라이언. 성가신 일이 될 수도 있어.카멜레온을 키울 수 없으면, 거북은 어때요?Mom, can we have a chameleon?What? A chameleon? What makes you want to have one?Tony said he could give one to me if I want. It looks like a big lizard.We need to think about it seriously, Ryan. It can be a hassle.If we can’t have a chameleon, how about turtles?왜 그렇게 생각해?뭐 때문에 그렇게 한 거야?뭐 때문에 그거 해 본 거야?What makes you think so?What made you do that?What made you try that?진지하게 생각해 봐야겠다.우리 그것에 대해서 진지하게 생각을 해 봐야 해.그 문제에 대해서 심각하게 생각해 보는 게 좋겠다.I need to think about it seriously.We should think about it seriously.You’d better think about the problem seriously.귀찮아.귀찮지 않니?그게 성가신 일이 될 수 있을 것 같아.It’s a hassle.Isn’t it a hassle?I’m afraid it can be a hassle.왜 그걸 키우거나 갖고 싶은지 물을 때What makes you want to have one?= Why do you want to have one?왜 ~하고 싶어?What makes you want to ~?= Why do you want to ~?우리 믹서기 하나 사자.과일과 채소들을 갈아 마시기도 하고, 마늘이나 양파 등을 다질 때도 쓰는 믹서기는 영어로 mixer가 아니라 blender라고 하는 것이 맞습니다. 가령 "믹서기를 사시려고요?"라는 말은 Do you want to get a blender?라고 해 보세요.감이 잡혀?Does it ring a bell?Well, not really.감이 잡혀?글쎄, 별로.Does it ring a bell?‘감이 잡힌다, 대충 알겠다’라고 할 때 쓸 수 있는 표현이 ring a bell입니다. 마치 머릿속에서 종이 땡 하고 울리듯 "아! 알겠다."라고 표현하는 말인데요. ‘이게 감이 잡혀?’라고 물을 때는 Does it ring a bell?, ‘아, 감이 잡힌다, 대충 알겠어.’라고 하려면 Oh, it rings a bell.이라고 하면 됩니다.