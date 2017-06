The cable car at Busan Songdo Beach on a test run Wednesday. The aerial tram, which runs for a mile above the sea, will open to the public next Wednesday.[YONHAP]부산 송도해수욕장 앞바다에 설치된 케이블카가 수요일 시범운행을 하고 있다. 바다 위 1 마일 구간을 왕복 운행하는 이 해상케이블카는 다음주 수요일부터 본격 운영에 들어간다.[연합]