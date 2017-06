So what’s it like to be living with your parents again?Well, I really like homemade meals.You said your mother is a good cook, right?She’s a fabulous cook. I’m gaining lots of weight because I can’t stop eating. But the thing is my mother treats me like a kid.We are always kids to our parents.그래, 부모님이랑 다시 같이 살아 보니까 어때?음, 집밥이 정말 좋아.어머님이 요리를 잘하신댔지?요리를 끝내주게 잘하셔. 먹는 걸 멈출 수가 없어서 살이 많이 찌고 있어. 근데 문제는 엄마가 나를 어린애 취급하신다는 거야.부모님에게 우리는 언제나 어린애들이야.한국에 살아 보니 어떠세요?혼자 살아 보니 어때?매일 아침 그렇게 일찍 일어나니까 어때?What’s it like to live in Korea?What’s it like to live alone?What’s it like to wake up that early every morning?이거 집에서 만든 음식이야.집밥이 그립다.이거 집에서 만든 음식 같아.This is homemade (food).I miss homemade meals.This tastes homemade.그분은 나를 아들처럼 대하셔.그녀는 나를 아기 취급해.그분들은 나를 딸처럼 여기시지.He treats me like his son.She treats me like a baby.They treat me like their daughter.다시 부모님과 살아 보니 어떠냐고 물을 때What’s it like to be living with your parents again?= How do you like living with your parents again?= How do you feel living with your parents again?~해 보니까 어때?What’s it like to be -ing?= How do you like -ing?= How do you feel -ing?시원하게 아이스 더치 커피 한 잔 마실래?차가운 물로 천천히 추출하는 방식으로 만드는 커피, 한 방울 한 방울씩 내려서 오랜 시간을 기다려야 마실 수 있는 ‘더치 커피’를 요즘은 cold brew라는 표현으로 바꾸어 부르고 있습니다. 네덜란드 상인으로부터 커피 내리는 방식을 배운 일본인들이 ‘더치 커피(Dutch coffee)’라고 이름 지었다는데요. 이제는 cold brew coffee라고 불러 보세요.다 수포로 돌아갔어.So did it go well?No, it all went down the drain.그래 잘 된 거야?아니, 다 수포로 돌아갔어.It all went down the drain.진행하던 일이나 계획하던 일이 다 무산되었을 때 우리말로 보통 ‘전부 수포로 돌아갔다.’라고 하는데요. 이것에 해당하는 영어 표현이 go down the drain입니다. 주어 자리에 계획하던 일 등을 쓰고 <~ went down the drain.> 또는 <~ all went down the drain.>이라고 하시면 됩니다.