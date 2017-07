First Lady Kim Jung-sook, center, and citizens celebrate and take photos as the closure of the road in front of the Blue House was lifted Monday night after nearly 50 years.[YONHAP]50여년 만에 처음으로 청와대 앞길을 야간에도 일반인에게 개방한 월요일 저녁에 영부인 김정숙 여사(가운데)가 시민들과 함께 축하하며 사진을 찍고 있다.[연합]