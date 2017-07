Rain may be welcome but comes at high cost 반가운 비가 내렸지만 수해도 발생

A section of Gadeok Bridge, the only entrance to the village of Gwangwon, crumbled and was swept away by the roaring stream current in Hongcheon, Gangwon, which experienced the heaviest rainfall Sunday night.[YONHAP]일요일 밤 폭우가 내린 강원도 홍천 지역에서 광원 마을로 들어가는 유일한 길인 가덕교의 일부가 불어나 하천 때문에 끊기고 유실됐다.[연합]