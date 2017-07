Lt. Gen. Thomas Vandal, commander of the Eighth Army, retired Korean Gen. Paik Sun-yup, in wheelchair, and other officials take part in the ribbon-cutting ceremony for the new Eighth U.S. Army headquarters at Camp Humphreys in Pyeongtaek, Gyeonggi, on Tuesday.[YONHAP]화요일 오전 경기도 평택시 캠프 험프리스에서 열린 미8군 사령부 신청사 개관식에서 토머스 밴달 미8군사령관과 백선엽 예비역 장군을 비롯한 참석자들이 테이프 커팅을 하고 있다.[연합]