More than 50 buses, cargo trucks and excavators parked near Bogang Stream, Jeungpyeong County, North Chungcheong, are partially submerged or lost in the water as the stream flooded Sunday during the downpour.[YONHAP]일요일 내린 폭우로 하천이 범람하면서 충북 증평군 보강천변에 주차한 50여 대의 버스, 화물차, 굴삭기 등이 부분적으로 침수되거나 완전히 물에 잠겼다.[연합]