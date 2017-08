트럼프 대통령의 ‘일하는 휴가’

이번 휴가지를 뉴저지주 베드민스터의 트럼프 내셔널 골프클럽으로 한 걸 두고서도 “휴가가 아니라 마케팅 공세”란 비판도 받는다. 트럼프 대통령이 임기 이후 28번의 주말 중 13번이나 이곳과 플로리다ㆍ버지니아 소재 자기 소유 골프장만 찾아서다.미국의 역대 대통령들도 정적들에겐 비난받으면서도 긴 휴가를 보내는 걸 전통처럼 지켜왔다. 트럼프처럼 자기 고향 집이나 별장을 찾은 대통령도 많았다. 린든 존슨, 로널드 레이건, 조지 W 부시 대통령은 텍사스와 캘리포니아 자기 목장에서 휴가를 길게 보냈다. 부시 대통령은 재임 8년 중 크로퍼드 목장에서 산악자전거를 타거나 멋대로 자란 덤불을 치우며 490일을 보낸 기록을 갖고 있다.대통령 공식 별장을 사용하기는 ‘볕 좋은 남쪽’을 사랑한 해리 트루먼 대통령이 대표적이다. 플로리다 최남단 키웨스트 해군 기지에서 193일을 지냈다. 그래서 이곳에 ‘리틀 백악관’이란 별칭까지 붙었다. 빌 클린턴과 오바마 대통령은 각각 173일, 93일 동안 메릴랜드주 캠프 데이비드 별장을 이용했다. 두 사람은 유명 관광지인 매사추세츠주 마사 와인 농장도 휴가지로 애용했다.긴 휴가를 대신해 미국 대통령은 휴가 중에도 직무를 보는 경우도 많다. 트럼프 대통령도 현재 상황이 한가하게 자신의 골프클럽을 홍보하고 있을 여유 있는 처지가 아니다. ‘최대 압박’으로 제재 강도를 높인 것에 아랑곳하지 않고 북한은 미국 본토를 사정권에 넣은 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험에 성공했다. 상원에선 공화당 의원 반란표로 자신의 공약인 ‘오바마케어(건강보험법) 폐기 법안’이 잇따라 부결됐다. 로버트 뮬러 러시아 내통의혹 특별검사는 칼끝을 장남 트럼프 주니어에 이어 대통령에 겨눈다.리처드 닉슨 대통령은 레오니트 브레즈네프 소련 공산당 서기장을 캘리포니아 새크라멘토 저택에 초청한 끝에 핵미사일감축협정 합의를 끌어냈다.워싱턴 정효식 특파원U.S. President Donald ⓐa controversial first summer vacation on August 4. ⓑThe HVAC system in the White House will be replaced, and ⓒwill not report to work until August 21. But on former President Barack Obama’s vacation, Trump cited his 2004 book Think Like a Billionaire and said, “Don't take vacations. What's the point? If you're not enjoying your work, you're in the wrong job."→ 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일 임기 첫 여름 휴가를 떠나는 걸 두고 뒷말이 많다. 17일간이나 백악관을 비워서가 아니다. 트럼프의 말 뒤집기 때문이다. 백악관 낡은 냉난방 시스템 공사로 참모진도 21일까지 출근하지 않는다. 트럼프는 전임 버락 오바마 대통령 휴가 때 2004년 펴낸 자신의 책 『억만장자처럼 생각하기』를 인용해 “휴가를 뭐 하러 가나. 일을 즐기지 못하면 직업을 잘못 택한 것”이라고 비난했다.ⓐ Trump’s taking → Trump began 뒤에 시점 ‘on August 4’가 있으므로 began이 적절ⓑ It is not because he will be away from the White House for 17 days but because he is once again not keeping his words. → The controversy stems not from the fact that he will be away from the White House for 17 days, but that he is once again not keeping to his words. it이 ‘휴가를 시작한 것’으로도 오인될 수 있으므로 아예 the controversy로 문장을 시작ⓒ the staffs → staff staff는 여러 집단의 다른 직원 집단들을 표현하는 경우에만 s를 붙이고 한 집단의 경우 s를 붙이지 않음U.S. President Donald ⓐhis controversial first summer vacation on August 4. ⓑThe HVAC system in the White House will be replaced, and ⓒwill not report to work until August 21. But Trump often criticized President Barack Obama for taking vacations. For example, in his 2004 book “Think Like a Billionaire,” he wrote, “Don’t take vacations. What’s the point? If you’re not enjoying your work, you’re in the wrong job.”White House Deputy Press Secretary Lindsay Walters announced Trump’s vacation plan on August 3, she said that Trump will be taking off for a “working vacation.” As the so-called August crisis theory is stirring up Korea, ⓑa forum ⓒon North Korea and ICBM ⓓ→ 린지 월터스 백악관 대변인은 3일 트럼프 대통령의 휴가 계획을 공개하면서 “이번 휴가는 일하는 휴가(working vacation)”라며 “휴가지에서도 계속 집무를 볼 예정”이라고 말했다. 8월 위기설로 한국이 어지러운 지금, 문재인 대통령이 트럼프 대통령의 휴가 중에 ‘ICBM을 보유한 북한’에 관한 논의의 장을 마련해 보면 어떨까 싶다.ⓐ As → When as는 모습이나 상황을 강조하는 효과가 있음, 경우, 사례에는 whenⓑ how about President Moon Jae-in set up → this may be a good time for President Moon Jae-in to set up 회화체에서 how about 다음에 문장이 나오기도 하나 about이 전치사여서 문어체에서는 그 뒤에 명사구만 옴, 또한 how about은 말을 듣는 사람에게 직접 제안할 때 쓰는 표현인데 여기서는 독자에게 제안하는 것이 돼 버리므로 어색ⓒ for discussion → with Trump 문맥으로 볼 때 트럼프와 직접 논의해야 한다는 내용ⓓ during Trump’s vacation → to discuss 일회성을 띠는 경우는 to부정사를 써야 함White House Deputy Press Secretary Lindsay Walters announced Trump’s vacation plan on August 3, she said that Trump will be taking off for a “working vacation.” As the so-called August crisis theory is stirring up Korea, ⓑa forum ⓒNorth Korea and ICBMs.