Where have all the cabbages gone? 배추 농부의 시름

A farmer rests after harvesting napa cabbage, the main ingredient in kimchi, at a farm in Pyeongchang County, Gangwon, on Tuesday. Farmers say heavy rain has caused the crop size this year to shrink 30 percent from last year.[YONHAP]화요일 강원 평창군밭에서 김치의 주 식재료인 배추를 수확하면서 한 농부가 휴식을 취하고 있다. 농부들은집중 호우 때문에 작황이 지난해보다 30% 감소했다고 말한다.[연합]