The Korean men’s football team celebrates after qualifying for the 2018 FIFA World Cup following a scoreless draw against Uzbekistan at Bunyodkor Stadium in Tashkent on Tuesday.[YONHAP]화요일 우즈베키스탄 타슈켄트 분요드코르 경기장에서 열린 '2018 러시아 월드컵 아시아 최종예선' 대한민국 대 우즈베키스탄의 경기에서 무승부를 거둔 대한민국 축구대표팀이 월드컵 본선 진출을 확정한 후 자축하고 있다.[연합]