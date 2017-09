Foreign students participate in a Korean essay contest at the outdoor theater in Yonsei University in Seoul on Wednesday to mark the coming Hangul Day on Oct. 9. Hangul, the Korean alphabet, was promulgated by King Sejong in 1446.[YONHAP]수요일 서울 연세대학교 노천극장에서 열린 10월9일 한글날 기념 한글백일장에 참가한 외국인 학생들이 글을 쓰고 있다. 한글은 1446년 세종대왕이 공표한 한국어 알파벳이다.[연합]