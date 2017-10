President Moon Jae-in gives a thumbs-up from the cockpit of an aerobatic jet at the opening ceremony of the Seoul International Aerospace and Defense Exhibition on Tuesday. He pledged to bolster Korea’s three-pillar defense system and deploy advanced weapons to improve security against North Korean threats.[YONHAP]문재인 대통령이 화요일 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 개막식에서 축하 묘기비행을 한 블랙이글스 조종석에 앉아 엄지를 치켜세우고 있다. 문 대통령은 북한의 위협에 대응해 안보를 강화하기 위해 첨단무기를 배치하고 3축 방어체계를 구축하겠다고 약속했다.[연합]