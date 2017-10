Passengers go through new security interviews at a check-in counter at Incheon International Airport before a flight to Guam on Thursday. Pre-flight security checks began on Thursday for passengers flying to U.S. destinations after a request from the U.S. Transportation Security Administration.[YONHAP]목요일 인천국제공항 출국장 괌 항공편 탑승구에서 승객들이 보안 검색 인터뷰를 거치고 있다. 미 교통안전청(TSA)의 요청에 따라 목요일부터 미국행 여객기 탑승객에 대한 보안 검색이 강화됐다.[연합]