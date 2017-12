Despite the cold, on Tuesday morning Chinese tourists queue at a duty-free shop in Jung District, central Seoul, eager to shop.[YONHAP]화요일 아침 강추위에도 불구하고 서울 중구의 한 면세점 앞에 이른 아침부터 중국인 관광객들이 면세점 입장을 위해 줄을 서서 기다리고 있다.[연합]