Farewell Jonghyun

Chilean K-pop fans light candles and offer flowers at the Korean Embassy in the Chilean capital of Santiago Wednesday to mourn Kim Jong-hyun, member of K-pop group SHINee. A funeral service for Jonghyun was held at Asan Medical Center in southern Seoul on Thursday, attended by his family, close friends and fellow artists.[YONHAP]샤이니 멤버 종현을 추모하는 남미 칠레의 한류팬들이 수요일 수도 산티아고 소재 한국대사관 앞을 찾아 촛불을 밝히고 헌화하며 추모하고 있다. 목요일 서울아산병원에서 유족과 동료 가수들이 참석한 가운데 샤이니 종현의 장례식이 거행됐다.[연합]