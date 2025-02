솔로 탈출 위해 ‘솔로 트레인’ 탑승한 기자, 사랑이 꽃피는 기차에서 생긴 일  

강원도 정선 로미지안 가든에서 이틀간 열린 ‘솔로 트레인 인 정선’ 프로그램 참가자들이 2월 14일 정선군이 제공한 공식 후드 티셔츠를 입고 기념 촬영을 하고 있다. [코레일관광개발]









Love was aboard the train this Valentine's Day — not for me, but for at least five out of the eight pairs of men and women who embarked on a two-day journey arranged by Korail Tourism Development to find their own valentine in Gangwon's peaceful Jeongseon County.올해 밸런타인데이, 기차 안은 사랑으로 가득했다. 나완 상관 없는 얘기이긴 하다. 하지만 코레일관광개발 주최로 강원도의 평화로운 정선으로 떠난 이틀 간 여행에서 각각의 짝을 찾기로 한 남녀 여덟 쌍 중 최소한 다섯 쌍에겐 그랬다.The tourism subsidiary of Korea's largest train operator organized a two-day matchmaking event with eight pairs of men and women between their late 20s and early 30s who spent two whole days participating in a variety of events designed to help them fall in love within a 48-hour window.한국 최대 철도 운영사 코레일의 관광 계열사인 코레일관광개발은 20대 후반에서 30대 초반의 남녀 여덟 쌍을 대상으로 이틀 동안 커플 매칭 프로그램을 기획했다. 이들은 48시간 동안 사랑에 빠질 수 있도록 구성된 다양한 프로그램에 참여하면서 시간을 보냈다.The event was co-hosted by the Jeongseon County government to help boost the falling marriage and birth rates in Korea, and to promote major tourist spots in the county.이 행사는 감소하고 있는 혼인율과 출산율을 장려하는 동시에 정선의 주요 관광지를 홍보하기 위해 정선군과 공동으로 마련됐다.This reporter, who also took part as a willing participant, unfortunately failed to find love — but instead had an unexpectedly pleasant tour around the region.기자 역시 이 행사에 자발적으로 참가했지만 아쉽게도 사랑을 찾지는 못했다. 대신 지역을 돌아보며 뜻밖의 즐거운 여행을 했다.The long (and sad) story short: The power of a well-designed program with the sole purpose of helping — or even forcing, so to say — people to fall in love with each other only works when the participants have the personal charms that would have worked even outside of the particular program.이 길고도 (슬픈) 이야기를 짧게 하자면 다음과 같다. 오로지 서로 사랑에 빠지게 하자는 단 하나의 목표를 위해 도와주고, 때로는 강요까지 하는 매우 잘 설계된 프로그램이 있어도 결국 중요한 것은 참가자가 매력적인 사람이어야 한다는 사실이다.But to provide some background to this, and also to excuse myself, I would like to emphasize that the failure was not due to my lack of effort or a fault in the program. If that were the case, there wouldn't have been five happy couples going out to drink together when the program ended on Saturday.하지만 배경 설명과 함께 변명을 좀 하자면, 기자의 실패는 사랑을 찾으려는 노력이 부족하거나 프로그램에 문제가 있어서는 아니라는 점을 강조하고 싶다. 만약 그랬다면 토요일 행사 종료 뒤 함께 술을 마시러 가버린 행복한 다섯 쌍은 나오지 않았을 것이다.The trip began at Seoul Station in central Seoul when I shyly approached the organizers at a designated spot inside the station.여행은 서울 중심에 있는 서울역에서 시작됐고, 역 안 지정 장소에서 기자는 주최 쪽으로 수줍게 다가갔다.“Hi, I’m Jennie,” I said, referring to myself with the nickname that I was given in prior communications.기자는 사전에 받은 별명으로 자신을 소개했다. "안녕하세요, 제니라고 합니다."WRITTEN BY YOON SO-YEON AND TRANSLATED BY YIM SEUNG-HYE [ [email protected]