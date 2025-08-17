Colorful crops: Daewangnimpyo rice represents royal tradition
Published: 17 Aug. 2025, 17:08
Updated: 17 Aug. 2025, 20:11
Colorful rice plants form a promotional design for Daewangnimpyo rice in a paddy field on Aug. 17 in Yeoju, Gyeonggi. Daewangnimpyo is a premium rice brand produced in Yeoju, carrying on the tradition of Jachae rice, which was once offered to the royal court.
