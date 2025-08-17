 Colorful crops: Daewangnimpyo rice represents royal tradition
Korea JoongAng Daily

Home > Business > Industry

print dictionary print

Colorful crops: Daewangnimpyo rice represents royal tradition

Published: 17 Aug. 2025, 17:08 Updated: 17 Aug. 2025, 20:11
Colorful rice plants form a promotional design for Daewangnimpyo rice in a paddy field on Aug. 17 in Yeoju, Gyeonggi. [YONHAP]

Colorful rice plants form a promotional design for Daewangnimpyo rice in a paddy field on Aug. 17 in Yeoju, Gyeonggi. [YONHAP]

Colorful rice plants form a promotional design for Daewangnimpyo rice in a paddy field on Aug. 17 in Yeoju, Gyeonggi. Daewangnimpyo is a premium rice brand produced in Yeoju, carrying on the tradition of Jachae rice, which was once offered to the royal court.
Colorful rice plants form a promotional design for Daewangnimpyo rice in a paddy field on Aug. 17 in Yeoju, Gyeonggi. [YONHAP]

Colorful rice plants form a promotional design for Daewangnimpyo rice in a paddy field on Aug. 17 in Yeoju, Gyeonggi. [YONHAP]

tags rice paddy

More in Industry

Hyundai founding family recognized by Automotive News for industry contribution

Swatch apologizes for ad accused of racist imagery

U.S. adds 407 imported steel, aluminium products to tariff scope

SK Group to host Icheon Forum focusing on AI and digital transformation

Container shipping costs to U.S. decline in July amid trade slowdown

Related Stories

Paddy patterns

Shades of autumn

Rice price spike

Rice boom

It's not black and white: The colorful ways Koreans cook rice

Log in to Twitter or Facebook account to connect
with the Korea JoongAng Daily
help-image Social comment?
s
lock icon

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)